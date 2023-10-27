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إصابة 20 جنديا امريكيا جراء هجمات بطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

إصابة 20 جنديا امريكيا جراء هجمات بطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا
الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

العالم-الامريكيتان

وأشار البنتاغون إلى أن 20 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح طفيفة في 18 أكتوبر عندما استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية في جنوب سوريا.

وأشار البنتاغون إلى أنه تم إسقاط إحدى الطائرات، مؤكدا أن جميع الأفراد المصابين عادوا إلى الخدمة ولم تلحق أي أضرار بأي منشآت عسكرية.

وفي اليوم نفسه، أصيب 4 جنود أمريكيين آخرين بجروح طفيفة خلال هجومين بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، يوم أمس الثلاثاء، إن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت خلال الأسبوع الماضي للهجوم 10 مرات على الأقل في العراق وثلاث مرات في سوريا.

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