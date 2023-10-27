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السيد نصرالله يوجه رسالة بخط يده لهذه الجهة + صورة

السيد نصرالله يوجه رسالة بخط يده لهذه الجهة + صورة
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الاربعاء رسالة بخط يده الى المعنيين في الوحدات والمؤسسات الاعلامية في حزب الله.

العالم - لبنان

وجاء في الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع: "بسم الله الرحمن الرحيم جانب الاخوة المعنيين في الوحدات والمؤسسات الاعلامية في حزب الله حفظهم الله تعالى، السلام عليكم".

وأضافت الرسالة، "انسجاما مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) مع طوفان الأقصى وتأكيدا على هوية التضحيات التي تقدم في سبيل الله تعالى على حدودنا اللبنانية مع فلسطين المحتلة يرجى اعتماد تسمية الشهداء الذين ارتقوا من 7 تشرين الأول بالشهداء على طريق القدس، والإعلان عن ارتقاء أي شهيد جديد بالشهيد على طريق القدس، في بيانات النعي أو مسيرات التشييع أو مناسبات الذكرى أو ما شابه ذلك".

وختمت الرسالة: "أسأل الله تعالى أن يمنّ على جميع الشهداء رضوان الله عليهم بالقبول والرحمة وعلو الدرجات، وعلى عائلاتهم الشريفة بالصبر والاحتساب وعظيم الأجر والكرامة في الدنيا والآخرة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة الى 5791 شهيداً منهم: 2360 طفلاً 1292 سيدة وفتاة، و295 مسناً، يضاف إليهم 1550 شهيداً مفقوداً تحت الأنقاض، فيما أصيب 16297 مواطناً. بالاضافة الى تواصل القصف المتبادل بين المقاومة الاسلامية في لبنان وجيش الاحتلال.

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