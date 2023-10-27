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الفنان المصري أحمد العوضي يقود مبادرة رسمية للتبرّع لأهالي غزة

الفنان المصري أحمد العوضي يقود مبادرة رسمية للتبرّع لأهالي غزة
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

طلب الفنان المصري أحمد العوضي من جمهوره التبرع لكل أهالي غزة، حتى ولو بجنيه واحد، وذلك بسبب المعاناة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي على أراضيهم.

العالم - مصر

وأكد العوضي من خلال فيديو نشره عبر صفحته في “فيسبوك” على هامش مشاركته في جمع المساعدات لأهالي غزة بجمعية الهلال الأحمر المصرية، أن الوضع هناك أصبح كارثياً، لذلك فهو يطلب من الجميع التبرع لإنقاذ الأهالي من الموت، ولمساندتهم في محنتهم.

وتحدث العوضي عن ضرورة مساعدة أهالي غزة، خلال جولته في الهلال الأحمر، قائلاً: “الهلال الأحمر منظمة كبيرة، ويبذلون جهداً عظيماً، ومشارك فيه مجموعة شباب زي الورد، أنا بناشد كل إخواتي على المنصات لازم يتبرعوا”.

وأضاف: “حلو نوصل صوتنا من خلال البوستات، لكن البوست لوحده لا يكفي لازم نتبرع، لازم يكون لينا دور فعال، لو هتتبرع بجنيه واحد بس هيفرق، والوقفة اللي عملتها نقابة المهن التمثيلية ده دورنا كقوة ناعمة، كل واحد يساعد بصوته من حقنا نرفض العدوان، ونعبر عن صوتنا ونتضامن مع إخواتنا في غزة، لأن كلنا عرب”.

واختتم أحمد العوضي حديثه بالقول: “عشان تساند القضية الفلسطينية بفعل، اتبرع ولو بجنيه، إخواتنا في غزة محتاجين 3 مليون إزازة مية، عشان تكفيهم 3 أيام فقط، الوضع كارثي، لازم نقف وقفة رجل واحد، كلنا معاهم، وربنا دايماً بيخسف بالإسرائيليين الأرض، حتى لو كانوا في البداية يبدون منتصرين، لكن دايماً ربنا معانا وهينصرنا”.

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