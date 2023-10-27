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شاهد/'حذاء بين أسنان رونالدو' يحصد ملايين المشاهدات!

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر مع الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وحصد الفيديو ملايين المشاهدات.

العالم- الرياضة

حقق النصر فوزًا على نادي الندحيل القطري بنتيجة (4-3) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلى هامش انتصار النصر، انتشر مقطع فيديو من المباراة، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يضع حذاء زميله العمري في فمه.

رونالدو الذي سارع بفك عقده رباط الحذاء الخاص بزميله بأسنانه، حظي باهتمام جمهور النصر.

وعلقت جماهير النصر على اللقطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن رونالدو في الملعب لا يتعامل بتعالي أبدًا ويخدم الفريق بكل ما يملك من جهد.

وسجل رونالدو ثنائية في الدحيل، كما ساهم في هدف آخر بتمريرة حاسمة.

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