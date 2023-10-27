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كانت امنيتها الحصول على عباءة السيد نصر الله؟

شاهد.. من هي اللبنانية التي اشاد بها الشهيد 'قاسم سليماني'؟

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لقائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني قبل اغتياله وهو يشيد بسيدة لبنانية.

العالم- ايران

ويقول الشهيد سليماني في مقطع من الفيديو الذي انتشر قبل استشهاده: خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان في حرب تموز 2006 ، كانت هناك سيدة لبنانية اتصفت بالعدالة وهي تأثرت بأحداث لبنان (حرب تموز الـ33 يومًا) بشكل كبير..وقالت عبارة صدمتني كثيرا.

واضاف الحاج قاسم: هذه السيدة (الإعلامية اللبنانية ريم حيدر) قالت انها تحلم بالحصول على عباءة السيد نصر الله سيد المقاومة وتريد أن تعطي للجميع حصة من تلك العباءة الذي يحمل العزة والكرامة، حتى يجد الناس الحماس للدفاع عن وطنهم.

وكانت ريم قد تمنت، عبر قناة "المنار" خلال حرب تموز أن تلمس عباءة السيّد التي عرق فيها وهو يدافع عنا وأولادنا وأرضنا وأن أتمرمغ فيها وبعرقها، وليتهم يوزّعوا حصة من العباءة للناس لتنعدي كرامة وعنفواناً"، لتصلها العباءة في اليوم السابع.

ووُثقت القصة في فيديو أنتجته قناة المنار تحت عنوان "العباءة".

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