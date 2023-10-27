الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السيد نصرالله يضع تسمية جديدة لشهدائه الذين تصدوا للعدو الاسرائيلي

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في بلدة الخريبة اللبنانية ان مراسم تشييع شهيد من حزب الله حظي بحضور شعبي وسياسي وعلمائي وحزبي حاشد، رفعت خلالها اعلام حزب الله.

وقال ان مواقف اطلقت خلال التشييع اكدت على جهوزية المقاومة اللبنانية لمعركة طوفان الاقصى، ولن تنثني ابداً بالدفاع عن نهج المقاومة وعن الشعب الفلسطيني وعن الاراضي المحتلة في الجنوب اللبناني.

كما لفت مراسلنا الى ان حزب الله كان قد شيّع ظهر اليوم، احد شهدائه في البقاعية الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، موضحاً ان مواقف اطلقت في هذا التشييع تندد بالسياسة الهمجية للكيان الاسرائيلي الذي يشن هجوماً على الحدود اللبنانية مع الاراضي المحتلة.

وشدد مراسلنا على ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اوعز الى الوحدات العسكرية والى الاعلام المركزي لحزب الله بتسمية شهداء المقاومة في هذه المعركة بشهداء على طريق القدس، وان يعتمدوا هذا الشعار خلال تشييع شهداء المقاومة الذين وصل عددهم ما يقارب الـ45 شهيداً.

واكد ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقوم باستهداف مقاتلي المقاومة بالقذائف الصاروخية والمدفعية اضافة الى طيرانه الحربي، مشيراً الى ان رجال المقاومة اشتبكوا مع قوات العدو على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، وهذا ما يؤدي الى سقوط شهداء من حزب الله.

روابط ذات صلة

ماذا يحدث للاحتلال لو انتقلت شرارة انفجار غزة للضفة الغربية؟

شاهد: الغضب الشعبي ضد مجازر 'اسرائيل' يجتاح دول العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة