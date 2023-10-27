السيد نصرالله يضع تسمية جديدة لشهدائه الذين تصدوا للعدو الاسرائيلي

وقال ان مواقف اطلقت خلال التشييع اكدت على جهوزية المقاومة اللبنانية لمعركة طوفان الاقصى، ولن تنثني ابداً بالدفاع عن نهج المقاومة وعن الشعب الفلسطيني وعن الاراضي المحتلة في الجنوب اللبناني.

كما لفت مراسلنا الى ان حزب الله كان قد شيّع ظهر اليوم، احد شهدائه في البقاعية الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، موضحاً ان مواقف اطلقت في هذا التشييع تندد بالسياسة الهمجية للكيان الاسرائيلي الذي يشن هجوماً على الحدود اللبنانية مع الاراضي المحتلة.

وشدد مراسلنا على ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اوعز الى الوحدات العسكرية والى الاعلام المركزي لحزب الله بتسمية شهداء المقاومة في هذه المعركة بشهداء على طريق القدس، وان يعتمدوا هذا الشعار خلال تشييع شهداء المقاومة الذين وصل عددهم ما يقارب الـ45 شهيداً.

واكد ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقوم باستهداف مقاتلي المقاومة بالقذائف الصاروخية والمدفعية اضافة الى طيرانه الحربي، مشيراً الى ان رجال المقاومة اشتبكوا مع قوات العدو على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، وهذا ما يؤدي الى سقوط شهداء من حزب الله.