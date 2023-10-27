الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الخزعلي: تطورات احداث غزة تنذر بدخول المنطقة لحرب شاملة

الخزعلي: تطورات احداث غزة تنذر بدخول المنطقة لحرب شاملة
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

حذر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، من تطورات الاحداث في غزة وتداعياتها التي تنذر بدخول المنطقة لحرب كاملة.

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة خلال مهرجان وسام العراق، ان :"تطورات الاحداث في غزة وما يجري من تداعيات تنذر بدخول المنطقة على شفا حرب كاملة"، مبيناً ان "الدعم الاميركي للاحتلال يجر المنطقة الى توسيع ساحة الصراع".

واضاف: "نحن نراقب التطورات وجاهزون لتأدية تكليفنا حيثما استلزم ذلك، وعلى اميركا الكف عن دعم الكيان الغاصب باسلحتها التي يقتل المدنيين بها".

وتابع الشيخ الخزعلي "كل ما يجري في فلسطين ينقل على وسائل الاعلام ولا يمكن تغطيته، والدفاع عن النفس بالنسبة للاحتلال الصهيوني في نظر الغـــرب واميركا قتل الشعب الفلسطيني".

وبين، ان "ما تقوم به اميركا تورط مباشر بدماء الفلسطينيين".

روابط ذات صلة

نحو 1500 شهيد في غزة خلال 48 ساعة وعشرات المستشفيات تخرج من الخدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى