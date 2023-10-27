الخزعلي: تطورات احداث غزة تنذر بدخول المنطقة لحرب شاملة

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة خلال مهرجان وسام العراق، ان :"تطورات الاحداث في غزة وما يجري من تداعيات تنذر بدخول المنطقة على شفا حرب كاملة"، مبيناً ان "الدعم الاميركي للاحتلال يجر المنطقة الى توسيع ساحة الصراع".

واضاف: "نحن نراقب التطورات وجاهزون لتأدية تكليفنا حيثما استلزم ذلك، وعلى اميركا الكف عن دعم الكيان الغاصب باسلحتها التي يقتل المدنيين بها".

وتابع الشيخ الخزعلي "كل ما يجري في فلسطين ينقل على وسائل الاعلام ولا يمكن تغطيته، والدفاع عن النفس بالنسبة للاحتلال الصهيوني في نظر الغـــرب واميركا قتل الشعب الفلسطيني".

وبين، ان "ما تقوم به اميركا تورط مباشر بدماء الفلسطينيين".