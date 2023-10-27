كيان الاحتلال يرد على طلب أميركا بشأن هجوم غزة البري+تفاصيل

العالم- فلسطين المحتلة

واوضحت وول ستريت جورنال، أن "إسرائيل" وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعا.

وذكر تقرير الصحيفة أن "إسرائيل" تأخذ في الاعتبار أيضا الجهود الدبلوماسية الرامية لتحرير الاسرى الاسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف أن "التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأميركية تمثل مصدر قلق بالغ".

ويعتقد الجيش الأميركي ومسؤولون آخرون أن قواتهم ستستهدفها جماعات مسلحة بمجرد بدء غزو الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسارع لنشر نحو 10 أنظمة دفاع جوي في المنطقة.

وذكرت رويترز، الإثنين، أن واشنطن نصحت "إسرائيل" بالإحجام عن أي هجوم بري على قطاع غزة، بينما تسعى لإطلاق سراح المزيد من الاسرى وتتأهب لاحتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بـ"تدمير حماس"، بعد هجومها المباغت في 7 أكتوبر.

ومنذ أيام، يتحضر الجيش الإسرائيلي لغزو بري في غزة بعدما شنت طائراته غارات هي الأعنف على القطاع، علما أنه أصدر أكثر من أمر لسكان شمال غزة بالنزوح جنوبا.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتنياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح 4 اسرى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".

وأوضح المصدر أن "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين".