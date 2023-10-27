مقاومة لبنان تدمر ثكنات الاحتلال والسيد نصرالله يجري لقاءاً هاماً

حزب الله اعلن ان المقاومة استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية بالصواريخ دبابة اسرائيلية في ثكنة افيفيم واوقعت افراد طاقمها بين قتيل وجريح.

وكان الحزب قد قصف في الايام والساعات الماضية عدد من المواقع الاسرائيلية وكبد العدو خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

وتأتي هذه التطوارت في ظل تصعيد للعدوان وقصف مستمر على بعض المواقع والبلدات في جنوب لبنان. وقال شهود عيان ان كيان الاحتلال استهدف مرتفعات بلدة عيترون واطراف بلدتي مارون الراس وبليدا، اضافة الى اطلاق النار على اطراف بلدة العديسة ومناطق متفرقة في بلدات جنوب لبنان.

ومع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان واستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين، التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقالت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان انه جرى ‏استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ‏وما تلاها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، مضيفة انه جرى تقييم للمواقف المتخذة دوليًا ‏وإقليميًا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين وتمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات ‏بشكل يومي ودائم.

هذا ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل، قصفا وغارات جوية مكثفة على المنازل والبنايات السكنية في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد واصابة الالاف.

ويرى العديد من المحللين ان تواصل جرائم العدوان في غزة قد يؤدي الى توسيع نطاق الحرب في ظل دعم غربي وامريكي غير مسبوق لكيان الاحتلال.

هذا وكانت العديد من البلدان وحركات المقاومة حذرت من استمرار العدوان الاسرائيلي وتوعدت بالرد على الاحتلال او على اي تصعيد عسكري يقوم به.