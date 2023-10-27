هذا ما طلبته الخارجية الامريكية سرا من قطر بشأن قناة الجزيرة

العالم- فلسطين المحتلة

وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، فإن طلب بلينكن يشير إلى أن الإدارة الأمريكية، التي أكدت دعمها للصحافة المستقلة على مستوى العالم، تشعر بالقلق من أن ما وصفه الموقع بتأطير الجزيرة للصراع قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن تمويل شبكة الجزيرة الإعلامية، يتم من قبل الحكومة القطرية، ولكنها تؤكد أنها تعمل بشكل مستقل. وقال منتقدون إن ذلك يعكس موقف السياسة الخارجية لقطر، التي واجهت تدقيقا بسبب علاقاتها مع حماس.

واتهمت "إسرائيل" قناة الجزيرة بأنها "بوق دعائي" لحماس. ولم يستجب المكتب الصحفي للجزيرة لطلبات التعليق.

ووصف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قناة الجزيرة، بأنها إحدى أدوات القوة الناعمة للحكومة القطرية، التي تسمح لها بالتأثير السياسي في الشرق الأوسط وحول العالم.

وذكر أكسيوس: "يبدو أن بلينكن يتحدث عن قناة الجزيرة العربية، وليس الجزيرة الإنجليزية."

وعن التفاصيل كشف تقرير الموقع الأمريكي أن أنتوني بلينكن، أخبر زعماء اليهود الأمريكيين، الاثنين، أنه عندما كان في الدوحة يوم 13 أكتوبر الجاري، أي بعد حوالي 6 أيام من عملية "طوفان الأقصى"، طلب من الحكومة القطرية تغيير موقفها العلني تجاه حماس، حسبما قال ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع.

ووفقا للحاضرين الثلاثة، قال بلينكن إنه طالب بتخفيف شكل تغطية قناة الجزيرة للحرب في غزة وقال: "طلبت من القطريين خفض حجم تغطية الجزيرة لأنها مليئة بالتحريض ضد إسرائيل"، بحسب مزاعمه التي نقلها أحد المصادر.

وبحسب أكسيوس رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تصريحات بلينكن بشأن قناة الجزيرة، كما لم تستجب وزارة الخارجية القطرية لطلبات التعليق.