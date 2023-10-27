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مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في إطلاق نار بولاية ماين الأمريكية

مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في إطلاق نار بولاية ماين الأمريكية
الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صابح اليوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين، في إطلاق نار بمدينة لويستون في ولاية ماين الأمريكية.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون أن "22 شخصا على الأقل قُتلوا في حوادث إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين.. وأسفرت حوادث إطلاق النار عن إصابة ما بين 50 إلى 60 شخصا".

وأضاف الشربكة أن الشخص الذي قام بإطلاق النار ما يزال طليقًا.

من جانبها، صرحت شرطة ولاية ماين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هناك حالة نشطة لإطلاق النار في مدينة لويستون. يطلب من الناس الالتزام بالمأوى. يرجى البقاء داخل المنزل مع أبواب مغلقة. تقوم قوات الشرطة حاليا بالتحقيق في موقعين".

وللعام الثالث على التوالي، سجلت أمريكا في العام الماضي 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.

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