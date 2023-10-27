اميركا ترسل "سفاح العراق" إلى تل ابيب

العالم - فلسطين

وأكد المسؤول أن الجنرال هو جيمس غلين، مشيرا إلى أن البنتاغون قرر إرسال أنظمة دفاع جوي متطورة متعددة إلى تل ابيب بالإضافة لإرسال المستشارين العسكريين الخبراء في حرب الشوارع، للمساعدة في "التخطيط للحرب"، قبل أيام من الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة.

وحسبما نقلت "سي إن إن" عن مصادرها، فإنه خلال مساعدة القوات الإسرائيلية في وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة للهجوم على غزة، يستشهد المستشارون العسكريون الأمريكيون في الكيان بالدروس المستفادة على وجه التحديد من معركة الفلوجة في عام 2004.

يذكر أنه في نوفمبر 2004، أسقطت الولايات المتحدة كميات هائلة من الفوسفور الأبيض على الفلوجة، وقتلت وأصابت عددا كبيرا من العراقيين بحروق مروعة.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية مع دخل عدوانها الغاشم ومحرقتها على قطاع غزة يومها الـ 20، واستمرت بقصف المنازل والتجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها وشن أحزمة النار بغرض التدمير والترهيب، مع تفاقم التداعيات الإنسانية لحرب التجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود.



وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 6546 شهيداً منهم: 2704 طفلاً و1584 سيدة وفتاة، و364 مسناً، يضاف إليهم 1600 شهيداً مفقوداً تحت الأنقاض منهم 900 طفلاً، فيما أصيب 17439 مواطناً.



