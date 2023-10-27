مراسلنا: المقاومة أسقطت مسيرة للاحتلال فوق مستعمرة معالوت ترشيحا

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل حسين عزالدين أن ليلة أمس شهدت مجموعة من التطورات العسكرية التي شهدتها الحدود اللبنانية الفلسطينية.. وقال: يخيم الهدوء الحذر والترقب على ضفتي الجبهة بين لبنان وفلسطين المحتلة، بعد ليل استمر فيه العدوان الإسرائيلي على أكثر من منطقة لبنانية على الحدود.

وأوضح أنه كان هناك إطلاق العديد من القذائف التي طالت الأحراش وأطراف البلدات المحاذية للشريط الحدودي المحتل. مضيفاً: كان هناك أيضا واقعة حصلت بعيد منتصف الليل عندما دوت صفارات الإنذار في أرجاء بعض المستعمرات القريبة من هذه الحدود وخاصة في مستعمرة معالوت ترشيحا.

وقال إن مسيرة أسقطتها المقاومة الإسلامية فوق هذه المنطقة، حيث أعقب ذلك إطلاق عدة صواريخ باتريوت فعلتها منظومة القبة الحديدية التي يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي والتي حتى الآن يبدو أنها لا تجدي نفعا أمام كل ما يجري من خلال مسرح الاشتباكات الموجودة.

سبق ذلك قصف على عدة مناطق لبنانية طال العديد من المنازل بدءاً من القطاع الغربي في منطقة الناقورة وخاصة في بلدة طيرحرفا حيث تم استهداف بعض المحطات الهاتفية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..