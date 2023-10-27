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وزيرة إسبانية تدعو الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال

وزيرة إسبانية تدعو الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال
الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على غزة، وهي "فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم"، و"حظر الأسلحة"، إضافة إلى "تقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

العالم-فلسطين

وجددت إيوني بيلارا، إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف تهجيرهم من أرضهم.

وقالت الوزيرة عبر حسابها في منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى آلة القتل الإسرائيلية التي تفتك بأهالي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وكانت بيلارا شددت في وقت سابق على انتهاك دويلة الاحتلال للقانون الدولي بارتكابها جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين في غزة، وهو ما يمثل عقابا جماعيا، متهمة "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل"، حسبما نقلت صحيفة "إلموندو".



وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية غضبا إسرائيليا واسعا، حيث نددت سفارة الاحتلال لدى مدريد بما وصفته بـ"تصريحات مخزية" صدرت عن وزراء إسبانيين أدانوا العدوان.

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