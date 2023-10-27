وزيرة إسبانية تدعو الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال

العالم-فلسطين

وجددت إيوني بيلارا، إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف تهجيرهم من أرضهم.



وقالت الوزيرة عبر حسابها في منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى آلة القتل الإسرائيلية التي تفتك بأهالي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الجاري.



وكانت بيلارا شددت في وقت سابق على انتهاك دويلة الاحتلال للقانون الدولي بارتكابها جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين في غزة، وهو ما يمثل عقابا جماعيا، متهمة "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل"، حسبما نقلت صحيفة "إلموندو".





وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية غضبا إسرائيليا واسعا، حيث نددت سفارة الاحتلال لدى مدريد بما وصفته بـ"تصريحات مخزية" صدرت عن وزراء إسبانيين أدانوا العدوان.