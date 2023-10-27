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بالصور.. إصابة 6 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

بالصور.. إصابة 6 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الجمعة، بأنه لا توجد وفيات إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.

العالم - مصر

وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة".

وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة: "لا توجد وفيات في حادث طابا... وتسجيل 6 إصابات طفيفة".

وأَضافت أن "الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة ⁧ طابا ⁩ والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا"، لافتة إلى "وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث وبدء التحقيقات الأولية".

وفي وقت سابق، قالت القناة أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدود فلسطين المحتلة على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة "رويترز".

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