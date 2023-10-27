الإعلام الفلسطيني الرسمي: استشهاد 34 صحفيا منذ بدء العدوان

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المكتب الإعلامي الحكومي قوله في بيان صحفي اليوم الجمعة: أن عدوان الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية”.

وطالب الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

وأشار المكتب إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين يعني ضربه بعرض الحائط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن (2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

ورأى أن إفلات الاحتلال من أي عقاب شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، داعياً المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.

وفيما يلي حصيلة عدوان الاحتلال على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي رصدها المكتب:

عدد الشهداء: 32

عدد الإصابات: بالعشرات

هدم منازل ما بين جزئي وكلي: 39

مفقودون: 2

تدمير مؤسسات إعلامية: 50

الشهداء الصحفيون هم:

الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة “السلطة الرابعة

المصوّر في شركة “عين ميديا” الإعلامية ابراهيم محمد لافي

استشهد الصحافي محمد جرغون في وكالة “سمارت ميديا”

الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ

الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة

الصحفي هشام النواجحة .

الصحفي محمد صبح أبو رزق

الصحفي عائد إسماعيل النجار

الشهيد محمد فايز أبو مطر مصور حر

رجب محمد النقيب

الصحفي أحمد شهاب، يعمل في إذاعة صوت الأسرى

عبد الرحمن شهاب رئيس مركز اطلس للدراسات الإسرائيلية.

الصحفي حسام مبارك يعمل في إذاعة صوت الاقصى .

الصحفي محمد أبو مطر .

الإعلامي عصام بهار ويعمل في قناة الأٌقصى الفضائية

الصحفي محمد بعلوشة يعمل في قناة فلسطين اليوم

الصحفي عبد الهادي حبيب

الإعلامي الفنان علي سليمان

الصحفي أنس أبو شمالة

سميح النادي المخرج في فضائية الأقصى

الصحفي خليل أبو عاذرة، مصور فضائية الأقصى

محمود أبو ظريفة اعلامي في المركز الثقافي السعودي

محمد علي يعمل في راديو الشباب

الإعلامية إيمان جمال العقيلي

محمد عماد لبد

أحمد مسعود صحفي حر

رشدي السراج

محمد فايز الحسني مدير مؤسسة رواسي فلسطين

سائد حلبي يعمل في شبكة الأقصى الفضائية.

الصحفي جمال الفقعاوي من مؤسسة ميثاق الإعلامية جرا قصف منزله في خان يونس.

احمد أبو مهادي

ياسر صبحي أبو ناموس من مؤسسة الساحل للإعلام.

الصحفيون المصابون:

إبراهيم قنن مصور قناة الغد

صالح المصري مدير مكتب وكالة فلسطين اليوم،

المصور علي حمد

المصور الصحفي محمود الهمص مصور وكالة الصحافة الفرنسية بقدمه ويده .

مراسلة قناة “فرانس 24” في غزة مها أبو الكاس وعائلتها بشظايا جرّاء القصف.

هدم منازل صحفيين ما بين كلي وجزئي:

رامي الشرافي

وباسل خير الدين

الإعلامية سلام ميمة

الإعلامي عبد الله كرسوع

أحمد شهاب

معتز العزايزة

علي جاد الله

الصحفي مثنى النجار

صالح المصري مدير موقع فلسطين اليوم

محمود سلمي من وكالة الرأي الفلسطينية

ضياء الكحلوت مدير مكتب صحيفة “العربي الجديد”

الإعلامية ميسرة شعبان من وكالة الرأي الفلسطينية

علاء الحلو في حي الرمال، بالقرب من مفترق أبو الكاس

داود محمود داود موسى

زيد محمد زايد أبو زايد

الصحفي مثنى النجار

الصحفي أحمد قديح

محمد بعلوشة في منطقة الصفطاوي

عبد الهادي حبيب في حي الصبرة

الإعلامي علي سليمان

محمد أبو مطر

عصام بهار

حسام مبارك

مها أبو الكاس

رامي خريس

محمد علي يعمل في راديو الشباب

زياد المقيد

هاني المغاري

محمد عماد لبلد

الإعلامية إيمان جمال العقيلي

أحمد مسعود صحفي حر

رشدي السراج

محمد فايز الحسني مدير مؤسسة رواسي فلسطين

وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة بقطاع غزة.

سائد الحلبي

محمد مقاط

الإعلامية اية أبو طاقية

الصحفي جمال الفقعاوي من مؤسسة ميثاق الإعلامية جرا قصف منزله في خان يونس.

أحمد أبو مهادي

صحفيون مفقودون:

المصوّر في شركة “عين ميديا” هيثم عبد الواحد

الصحافي والمصوّر من مركز “النجاح” الإعلامي ووكالة “نيو برس” نضال الوحيدي.

تضرر مؤسسات إعلامية بشكل كلي وجزئي:

وثق المكتب أكثر من 50 مؤسسة جراء قصف مباني وابراج سكنية من ضمنهم برجي فلسطين (7) و”وطن” واللذان يضمان وكالة “شهاب”، مكتب صحيفة “الأيام”، شركة إيفينت للخدمات الإعلامية، مؤسسة “فضل شناعة”، إذاعة “غزة Fm”، وإذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، والهيئة الفلسطينية المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال” توثيق”، ومكتب المشرق نيوز- جريدة القدس بإدارة الصحفي علاء المشهراوي وجميعهم في برج فلسطين الذي دمر بالكامل.

تعرض مقر وكالة معا الإخبارية للتدمير خلال تدمير برج وطن بشارع الجلاء والذي دمر بالكامل.

تدمر مقر “وكالة شمس نيوز” بغزة.

مكتب قناة “رؤيا”

مكتب وكالة APA في مبنى حجي الذي تم تدميره بالكامل

مكتب شبكة الجزيرة. في مبنى حجي الذي تم تدميره بالكامل

تضرر مقر تلفزيون فلسطين جراء استهداف ما يحيط به.

مكتب الوكالة “الفرنسية” في مبنى “الهيثم”

تضرر مكتب موقع مصدر ومكتب شبكة ميثاق جراء استهداف برج الكرمل

مكتب شبكة الأقصى الإعلامية، ووكالة سوا، وصحيفة القدس، وإذاعة بلدنا، وإذاعة زمن، ووكالة الوطنية، ووكالة خبر.