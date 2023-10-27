الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر: 10صواريخ تستهدف قوات أمريكية شرق سوريا وسقوط قتلى

مصادر: 10صواريخ تستهدف قوات أمريكية شرق سوريا وسقوط قتلى
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إخبارية، باستهداف قاعدة للقوات الأمريكية شرقي سوريا، بعشرة صواريخ صباح اليوم.

العالم- ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "مصادر محلية وأمنية، أعلنت استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر (شرق سوريا) بـ 10 صواريخ عند الساعة 6:05 صباح اليوم، ردا على الهجوم الإرهابي الأمريكي على مواقع قوات المقاومة في سوريا".

واضافت تسنيم"وقعت خسائر بشرية ومالية كبيرة نظرا لتواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في هذه القاعدة".

كما أفادت هذه المصادر بأن "تفاجؤ وإرتباك القوات الأمريكية جعلها تبعث برسالة مفادها أننا لا ننوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة".

وبحسب تسنيم، زعمت وزارة الدفاع الأميركية، صباح اليوم، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لـ "قوات إيرانية" في سوريا ولم تنسق هذه الهجمات مع الكيان الصهيوني.

روابط ذات صلة

تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

مقاتلو العشائر يسيطرون على أهم حواجز ميليشيا قسد بدير الزور

شيوخ العشائر يدعون لإخراج قسد من ريف دير الزور الشرقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى