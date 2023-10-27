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علي باقري يجري محادثات مع موسى ابو مرزوق في موسكو

علي باقري يجري محادثات مع موسى ابو مرزوق في موسكو
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري الذي يزور موسكو، محادثات هناك مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى ابومرزوق، اليوم الجمعة.

العالم _ إيران

وجاء في بيان اصدرته السفارة الايرانية في موسكو ان باقري اكد خلال هذا اللقاء على مواقف ايران المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني.

واضاف البيان ان أولوية طهران في المفاوضات مع الأطراف الخارجية هي الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عن غزة من قبل الكيان الصهيوني.

من جهته ثمن أبو مرزوق دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني والمقاومة، وقال: "إن عملية طوفان الأقصى وما فعلته كتائب عز الدين القسام يوم السابع من اكتوبر كانت معجزة إلهية تختلف عن كل ما سبقها من الحروب مع الكيان الصهيوني".

وأضاف: "ان امريكا بإرسال 45 طائرة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية حديثة إلى تل أبيب، تظن انها تتمكن من سحق أو تدمير مقاومة أهل غزة، ولكننا نعتقد أن شعب غزة المظلوم بفضل الله تعالى سيخرج من هذه المرحلة غير المتكافئة من المعركة، التي تجري بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، بكل فخر".

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