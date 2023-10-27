شاهد..نائب أيرلندي يطالب بإحالة 'إسرائيل'لمحكمة الجنايات الدولية

العالم- فلسطين المحتلة

وقال في كلمته "كم عدد الفلسطينيين المدنيين من الرجال والنساء والأطفال، على "إسرائيل" أن تقتلهم، وكم عدد جرائم الحرب التي على إسرائيل أن ترتكبها.. وكم عدد الضحايا، الذي على إسرائيل أن توقعهم في غزة وفلسطين، قبل أن تطالبوا بفرض العقوبات على إسرائيل، وطرد سفيرها من البلاد؟"

وأكمل: "متى ستطالبون بإحالة إسرائيل فورا لمحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها؛ لأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتعترف بذلك للعالم أجمع، لقد صرحوا بذلك علنا، وهذه ليست مسألة خلافية".

وأشار ريتشارد إلى أن جرائم إسرائيل تعبر عن إعلانهم ونواياهم بإجبار أكثر من مليون شخص من الفلسطينيين بإخلاء شمال غزة وإبادتهم بشكل جماعي، من خلال التهديد بالقصف والقصف الفعلي.

وقال: "في كل دقيقة يموت طفل على يد مدفعياتهم، القصف المستمر على المجمعات السكنية، وعلى المشافي والمدارس والبنية التحتية للمدنيين، إنهم يفعلون هذا على نحو متواصل ولا تحركون ساكنا!"