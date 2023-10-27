شاهد..رئيس وزراء الاحتلال السابق يهاجم ملكة الأردن..العار عليها!

العام- فسطين المحتلة

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها بينيت مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، أوردها الأخير عبر حسابه على موقع "إكس".

وفي مقابلة سابقة مع الإعلامية كريستيان أمانبور على شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، أشارت الملكة رانيا إلى تصنيف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، "إسرائيل" على أنها "نظام فصل عنصري".

وردا على ذلك، قال بينيت خلال المقابلة إن الملكة رانيا "كذبت تماما عندما اتهمت "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري"، موضحا أن "قول هذه الأكاذيب الصارخة أمر مؤسف" حسب تعبيره.

بينما لم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني على ما قاله بينيت حتى الساعة 20:30 تغ.

ولليوم الـ21 يواصل جيش الإحتلال الاسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الكيان الاإسرائيلي.