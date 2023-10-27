الاجتياح البري لغزة.. مخاوف امريکية تضاف للمخاوف الاسرائيلية

العالم - العين الاسرائيلية

ويستمر العدوان الصهيوني علی غزة، فيما يتساءل الکثير من الخبراء الصهاينة "ماذا حققت المجازر بحق المدنيين وتدمير المباني في القطاع حتی الان ولماذا لم تتضرر المقاومة منها؟".

اما الاجتياح البري لقطاع غزة کما وصفه الجنرال الصهيوني اسحاق بريک "سيکون خطأ فادحاً يدفع ثمنه الاسرائيليون جميعاً".

وتحدث الاعلام الاسرائيلي عن طلبات اميرکية من قادة الاحتلال بعدم الدخول البري لغزة خشية من توجيه ضربات للقوات الاميرکية في الشرق الاوسط، بحسب رئيس مجلس الامن القومي السابق غيورا آيلند.

هذه المواضيع کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج العين الاسرائيلية، ناقشتها قناة العالم مع المتابع للشأن الاسرائيلي صالح أبوعزة.

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