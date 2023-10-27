الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مُسيّرات 'سويتش بليد' تشارك لاول مرة بمناورات 'جيش ايران'

مُسيّرات 'سويتش بليد' تشارك لاول مرة بمناورات 'جيش ايران'
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

شاركت مسيرات "سويتش بليد" الايرانية الصنع لاول مرة في المناورات التي بدأتها القوات البرية للجيش الايراني اليوم الجمعة في وسط البلاد، وهي مسيرات انتحارية صغيرة الحجم عادة ما تستخدمها قوات المغاوير والقوات الخاصة أثناء عملياتها.

العالم _ إيران

(Switch blade drone) وهذا النوع من المسيرات، قد دخل الخدمة في تاريخ 11 ابريل الماضي عندما ادخل الجيش الايراني 1084 نوعا جديدا من الاسلحة والمعدات الى الخدمة في وحداته ، وهي مسيرات جوالة قادرة على ضرب الاهداف المتحركة والثابتة ، ويبلغ مداها 4 كيلومترات ويمكن التحكم بها وتوجيهها منذ لحظة انطلاقها وحتى لحظة اصابة الاهداف ، وفترة تحليقها تبلغ 20 دقيقة.

ويزن الراس الحربي لمسيرات سويتش بليد 500 غرام وتستخدم لضرب تجمعات قوات العدو، وناقلات الجند والمواقع والاهداف الثابتة والمتحركة، وتصنف ضمن الاسلحة الذكية ، والموجهة والنقطوية والقادرة على مواجهة الحرب الالكترونية.

وتشارك في مناورات "الاقتدار 1402" مختلف الوحدات المدرعة والراجلة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الاسناد، التابعة للقوات البرية للجيش الايراني.

روابط ذات صلة

الصين تؤكد استعدادها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع إيران

مُسيّرة 'آرش' تدمر أهدافها المرسومة بدقة فائقة

إيران وعمان توقعان وثيقة للتعاون المشترك في مجال الاتصالات

إيران وقيرغيزستان تناقشان تطوير مرافق الدعم بين أعضاء منظمة شنغهاي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة