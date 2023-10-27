مُسيّرات 'سويتش بليد' تشارك لاول مرة بمناورات 'جيش ايران'

العالم _ إيران

(Switch blade drone) وهذا النوع من المسيرات، قد دخل الخدمة في تاريخ 11 ابريل الماضي عندما ادخل الجيش الايراني 1084 نوعا جديدا من الاسلحة والمعدات الى الخدمة في وحداته ، وهي مسيرات جوالة قادرة على ضرب الاهداف المتحركة والثابتة ، ويبلغ مداها 4 كيلومترات ويمكن التحكم بها وتوجيهها منذ لحظة انطلاقها وحتى لحظة اصابة الاهداف ، وفترة تحليقها تبلغ 20 دقيقة.

ويزن الراس الحربي لمسيرات سويتش بليد 500 غرام وتستخدم لضرب تجمعات قوات العدو، وناقلات الجند والمواقع والاهداف الثابتة والمتحركة، وتصنف ضمن الاسلحة الذكية ، والموجهة والنقطوية والقادرة على مواجهة الحرب الالكترونية.

وتشارك في مناورات "الاقتدار 1402" مختلف الوحدات المدرعة والراجلة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الاسناد، التابعة للقوات البرية للجيش الايراني.