زيارة وفد ايران البرلماني للعراق بداية حل للقضايا الإقليمية

العالم _ إيران

وفي ختام زيارة الوفد البرلماني الإيراني الى بغداد ، صرح عزيزي بأن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان العراقي "عباس الزاملي " مشيرا الى عقد لقاءات مشتركة مع أعضاء هذه اللجنة، ومعتبرا هذه الزيارة نقطة تحول لتبادل وجهات النظر مع برلمانات دول المنطقة من أجل التوصل الى حلول مشتركة للتطورات الاقليمية في إطار اللقاءات المشتركة.

واضاف انه في هذه اللقاءات تم تبادل الآراء حول مواضيع مختلفة وكان من أهم قضايانا تنفيذ الاتفاقية الأمنية، وقد تم اتخاذ إجراءات جيدة للغاية في هذا الصدد، ولكننا نصر على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل.

وافاد عزيزي انه وضمن هذه اللقاءات تم مناقشة سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة الاسلامية كمطلب جدي.

وضمن اشادته بمواقف العراق الطيبة بشأن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني ومساعدة أهل غزة، اوضح عزيزي انه خلال هذه الزيارة تم مناقشة المستجدات الراهنة في المنطقة وخاصة في الساحة الفلسطينية ، معربا عن امله في ان يكون للعراق دورا اكبر في تطورات المنطقة والاجراءات الردعية للعدوان الهمجي للكيان الصهيوني كون أن رئيس البرلمان العراقي يتولى الرئاسة الدورية لبرلمانت الدول العربية حاليا.

كما صرح انه خلال هذه اللقاءات تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية الإيرانية-العراقية وتم تبادل الآراء حول تحسين مستوى العلاقات التجارية وإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد وصل الوفد البرلماني الإيراني برئاسة "إبراهيم عزيزي" نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الايراني الى مطار بغداد مساء الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان العراقي "عباس الزاملي ".

وفور وصول الوفد الايراني بغداد ،قام هذا الوفد بزيارة النصب التذكاري في موقع استشهاد قائد فيلق القدس القائد الشهيد قاسم سليماني والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد والذين استشهدا فجر يوم الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في عملية إرهابية نفذتها طائرات تابعة للجيش الأمريكي.