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المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد سلاح طيران الجيش الايراني العميد الطيار يوسف قرباني اليوم الجمعة، عن تجهيز اسطول مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى تطلق من الجو.

العالم _ إيران

وقال العميد قرباني في تصريح صحفي على هامش مناورات " الاقتدار 1402" التي بدأتها القوات البرية للجيش صباح اليوم، في وسط البلاد، ان اسطول المروحيات التابع للجيش يتمتع بالجاهزية الكاملة خلال هذه المناورات، مضيفا بأن المروحيات المشاركة بالمناورات زودت بمنظومات التشويش والرؤية الليلية والصواريخ بعيدة المدى والصواريخ النقطوية (دقيقة الاصابة) لرفع قدراتها القتالية، وسيتم استخدام هذه المنظومات خلال عمليات القتال الليلي للدفاع الساحلي.

كما اشار الى مشاركة مروحيات من طراز شينوك (ذات محركين) في عمليات الاسعاف الطبي في ساحة المناورات وتحويلها الى مستشفى صغير عبر تجهيزها بمعدات طبية لازمة.

واعتبر العميد قرباني ان طيران الجيش الايراني هي اقوى سلاح مروحيات بدون منازع في منطقة غرب آسيا، مضيفا بأن تجهيز هذا العدد الكبير من المروحيات للتحليق في مناورات اليوم كان بحاجة الى اسناد تقني وهندسي كبير، ولا شك بأن تجهيز هذا العدد الكبير من انواع المروحيات المختلفة، يعتبر امرا غير مسبوق.

واردف " ان المروحيات القتالية ومروحيات النقل التابعة للجيش تم تجهيزها بصواريخ محمولة جوا وبعيدة المدى وذات قدرة تدميرية مضاعفة، وان بعض انواع هذه الصواريخ تطلق لاول مرة خلال هذه المناورات.

كما اعلن عن وضع خطة مناسبة لانتاج هذه الصواريخ باعداد كبيرة.

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