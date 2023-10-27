مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

العالم - فلسطين

بينما يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بلا هوادة على منطقة مكتظة بالسكان لاتتجاوز مساحتها ثلاثمائة وستين كيلومتر مربعا، بدعم أميركا التي استخدمت حق النقض ضد قرار يدعو الى هدنة انسانية؛ خرج الرئيس الاميركي جو بايدن بتصريح يشكك بأعداد الشهداء الذي تقدمه وزارة الصحة في غزة اثر القصف الاسرائيلي وسط تأكيد منظمات دولية معنية بحقوق الانسان على صحتها، قائلاً انه لا يثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون، دون توضيح السبب.

وفي معرض ردها على التشكيك الاميركي نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤخراً وثيقة من مائتين واثني عشر صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من سبعة آلاف فلسطيني ارتقوا في العداون الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وبينما وثق الصحفيون المتواجدون في القطاع الاعداد الهائلة للجثث، قالت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إن الأعداد النهائية يمكن أن تختلف قليلاً عن تلك التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة بعد الهجمات مباشرة، لكنها تثقق بها بوجه عام.

بدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً إن أعداد القتلى موثوقة بشكل عام، وإنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.

وقال عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في الاراضي الفلسطينية المحتلة انه من الجدير بالذكر أن الأرقام التي تصدر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول متسقة بشكل عام أو في إطار المنطق الذي يمكن للمرء توقعه لأعداد الضحايا، نظراً لكثافة القصف في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان مؤكداً ان هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض من خلال ما يقوله الشهود وصور الأقمار الصناعية وغيرها.

وهذا ما أکده ايضاً المفوض العام لوکالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، فيليب لازاريني مؤکداً ان الارقام التي قدمتها الوزارة بغزة خلال النزاعات السابقة أثبتت صحتها.