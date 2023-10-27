شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

العالم _ فلسطين

وخرج المئات من المتظاهرين نصرة لغزة في عدد من البلدات والمدن الفلسطينية،من أبرزها طولكرم شمال الضفة الغربية ورام الله وبلدة طمون جنوب طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية وبلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، مرددين شعارات مؤيدة لغزة منها "غزة ما بتركع.. غزة أنت العزة"...

كما أكد المشاركون، أن كل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ترفض ممارسات "إسرائيل" في إبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مطالبين المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات رادعة لكيان الاحتلال لوقف ممارساته اللا إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك لدفع هذا الكيان المحتل نحو الإلتزام بالشرعية الدولية، ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية له.

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وتزايد الغضب الشعبي والدولي ضد ممارسات كيان "إسرائيل" في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في الـ7 من أكتوبر إثر الهجوم المباغت لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مع مطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التدهور.

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