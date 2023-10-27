مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

العالم - مراسلون

من مخيم جرمانا احد ابرز مخيمات الفلسطييين في دمشق، طوفان بشري يعانق طوفان الاقصى، الالاف خرجوا في مسيرة جماهيرية شعبيه بحضور الفصائل الفلسطينية، دعما للمقاومة الفلسطينينة وما حققته من انجازات.

وقال مسؤول اللجنة التنظيمية لحرکة الجهاد الاسلامي في الساحة السورية لقناة العالم:"نجتمع اليوم في مخيم جرمانا من وسط العاصمة السورية دمشق، لنقول للاحتلال "لاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار"، هذه الجماهير المحتشدة قطعت علی نفسها عهداً ووعداً امام الله وامام فلسطين وامام سوريا وامام کل جمهورها انها لن تتوقف لحظة واحدة حتی تدوس الکيان المحتل وتحرر المسجد الاقصی بإذن الله عزوجل".

المشاركون حملوا مجسمات للاطفال الشهداء ولصواريخ المقاومة، في رساله واضحة بأنه رغم كل التضحيات الكبرى التي يدفع ثمنها شعب اعزل، غير ان المقاومة خيار وحيد لتحرير فلسطين.

المشاركون طالبوا بتحرك شعبي في كل البلاد والعواصم العربية والغربية والتحرك العاجل لتحريك الرأي العالمي والضغط لإيقاف الحصار عن غزة واغلاق السفارات الصهيونية اينما كانت.

قوة فلسطين بأن قضيتها لاتموت ولاتبرد، أجيال تسلم الراية لأجيال والمقاومة ستستمر حتی استعادة کل الحقوق.