السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة، أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا خلال إسرائيلي لبرج سكني غرب مدينة غزة في حي الشاطئ كان يأوي نازحين.

العالم - فلسطین

وبدأت "إسرائيل" يوم الجمعة، التوغل البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

وخلال العلمية شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع.

وشوهدت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، تظهر إلقاء الطيران الحربي الإسرائيلي لقنابل "الفسفور الأبيض" على غزة.

ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وهو ما رفضته إسرائيل حيث أعلن وزير الخارجية الإحتلال، إيلي كوهين، أن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وعازمة على "القضاء على حماس" حسب زعمه.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 شهيد ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

تصنيف :

روابط ذات صلة

جيش الإحتلال ينفي انطلاق العملية البرية في غزة

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء في غزة

كتائب القسام تتصدى لتوغل بري لقوات الاحتلال في بيت حانون وشرق البريج

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإجتياح البري لغزة.. كابوس "إسرائيل" و أمريكا

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني

جيش الإحتلال ينفي انطلاق العملية البرية في غزة

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء في غزة

كتائب القسام تتصدى لتوغل بري لقوات الاحتلال في بيت حانون وشرق البريج