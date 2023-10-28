العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل بوتيرة أعنف.. والمقاومة تتصدى بكل قوة

العالم - فلسطين



واستمرت طائرات الاحتلال بقصف المنازل والأحياء السكنية، في ليلة دامية وصفت بأنّها الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

هذا وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة وسط العدوان المتواصل.

وفجر اليوم، أفادت قناة الأقصى بوصول عدد كبير من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف صهيوني على ميم الشاطئ.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التصدي لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج.



الى ذلك جابت مظاهرات ليلية عدة مدن عربية وعالمية؛ تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة، ورفضا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل وذلك بالتوازي مع المظاهرات في رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وطوباس والخليل وغيرها، وسط دعوات للاشتباك مع جيش الاحتلال في جميع نقاط التماس.

وطالب المتظاهرون الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

جيش الاحتلال يدمر النصب التذكاري للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في جنين

فی سیاق منفصل صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. أيد القرار على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.



وهنا بامكانكم الاطلاع على أبرز التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية لحظة بلحظة..

-غارات إسرائيلية بمحيط المستشفى الإندونيسي

-مصادر فلسطينية: لا توجد حصيلة واضحة لأعداد ضحايا التصعيد الصهيوني بغزة بسب انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق



-نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من ارتكاب الإحتلال مجازر بحق الصحفيين في غزة إثر انقطاع الاتصالات والإنترنت



- استمرار القصف الصهيوني المكثف على شمالي قطاع غزة ومدفعية الاحتلال تواصل قصف عدة مناطق شرقي القطاع

-هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية



-الرئيس الكولومبي: البشرية باتت أمام إبادة جماعية في غزة، في ظل قطع كامل للطاقة والإنترنت

الرشق: المقاومة جاهزة إذا ما قرر نتنياهو الدخول إلى غزة برا



أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه إذا ما قرر نتنياهو الدخول إلى غزة برا فالمقاومة جاهزة.

وقال: أشلاء جنوده ستبتلعها أرض غزة، مشددا على أنه كما انتصرت المقاومة في ٧ أكتوبر ستنتصر عليه إذا تهور وقاده حظه العاثر لدخول غزة.

حسام بدران، القيادي في حـ.ـمـ.ـاس يدعو الفلسطينيين في الضفة للتحرك

لاطلاع على أبرز التطورات على صعيد العدوان الصهيوني على غزة والتصدي على العدوان من قبل الفصائل المقاومة يوم أمس والليلة الماضية اضغط هنا