عبداللهيان يغادر نيويورك بعد مشاورات دولية حول فلسطين

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد توجه إلى نيويورك مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، واجرى مشاورات دولية حول التطورات في المنطقة والاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والقى كلمة أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وخلال زيارته التي استمرت أقل من ثلاثة أيام، اجتمع وزير الخارجية الإيراني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، كما عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف حول آخر الأوضاع في المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية، لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وحظي مشروع القرار العربي الإنساني بشأن غزة، بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 120 صوتاً ومعارضة 45.