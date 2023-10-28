السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان يغادر نيويورك بعد مشاورات دولية حول فلسطين

عبداللهيان يغادر نيويورك بعد مشاورات دولية حول فلسطين
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان نيويورك، بعد زيارته لها لإجراء مشاورات دولية حول فلسطين.

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد توجه إلى نيويورك مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، واجرى مشاورات دولية حول التطورات في المنطقة والاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والقى كلمة أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وخلال زيارته التي استمرت أقل من ثلاثة أيام، اجتمع وزير الخارجية الإيراني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، كما عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف حول آخر الأوضاع في المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية، لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وحظي مشروع القرار العربي الإنساني بشأن غزة، بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 120 صوتاً ومعارضة 45.

روابط ذات صلة

عبداللهيان: المنطقة تحولت لبرميل بارود بسبب جرائم الكيان المحتل

إيران: "حماس" مستعدة للإفراج عن "الأسرى" المدنيين مقابل إطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة عبرية تتحدث عن موعد حدده الاحتلال لاجتياح غزة!

الرئيس الكولومبي في اشارة الى مجزرة غزة: البشرية أمام إبادة جماعية

حصيلة العدوان على غزة: اكثر من 7300 شهيد غالبيتهم اطفال ونساء

عبداللهيان يغادر نيويورك بعد مشاورات دولية حول فلسطين

بعد مضي ثلاثة أسابيع وفي يومه الـ22 .. العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل بوتيرة أعنف.. والمقاومة تتصدى بكل قوة

ايران في المركز الثالث في ختام اليوم الخامس من دورة الالعاب البارآسيوية