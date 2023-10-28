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ايران في المركز الثالث في ختام اليوم الخامس من دورة الالعاب البارآسيوية

ايران في المركز الثالث في ختام اليوم الخامس من دورة الالعاب البارآسيوية
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

حلت ايران في المركز الثالث في ختام منافسات اليوم الخامس من دورة الالعاب البارآسيوية الجارية في هانغتشو بالصين.

العالم - ايران

وفي منافسات اليوم الجمعة وهو اليوم الخامس من الدورة ، حصدت ايران 19 ميدالية ملونة (7 ذهبية و 3 فضية و 9 برونزية) لكنها تراجعت من مركز الوصافة الى المركز الثالث في جدول توزيع الميداليات حيث تقدمت اليابان من الثالث الى الوصافة.

وحصدت ايران لغاية الان 115 ميدالية؛ 39 ذهبية و39 فضية و37 برونزية.

وتتصدر الصين جدول توزيع الميداليات بـ196 ميدالية ذهبية و159 فضية و138 برونزية وبإجمالي 493 ميدالية وصعدت اليابان إلى المركز الثاني برصيد 39 ميدالية ذهبية و44 فضية و56 برونزية ، بمجموع 139 ميدالية.

وفي وقت لاحق استعادت ايران المركز الثاني باحراز ميدالية ذهبية اخرى .

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