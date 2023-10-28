السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة العدوان على غزة: اكثر من 7300 شهيد غالبيتهم اطفال ونساء

حصيلة العدوان على غزة: اكثر من 7300 شهيد غالبيتهم اطفال ونساء
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد العائلات الفلسطينية مع دخول عدوانها الغاشم ومحرقتها على قطاع غزة يومها الـ 21، واستمرت بعمليات تدمير ممنهجة وقصف تجمعات سكنية على رؤوس ساكنيها، وسط حرب تجويع وتعطيش غير مسبوقة.

العالم - انفوغرافيك

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل بوتيرة أعنف.. والمقاومة تتصدى بكل قوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة عبرية تتحدث عن موعد حدده الاحتلال لاجتياح غزة!

الرئيس الكولومبي في اشارة الى مجزرة غزة: البشرية أمام إبادة جماعية

حصيلة العدوان على غزة: اكثر من 7300 شهيد غالبيتهم اطفال ونساء

عبداللهيان يغادر نيويورك بعد مشاورات دولية حول فلسطين

بعد مضي ثلاثة أسابيع وفي يومه الـ22 .. العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل بوتيرة أعنف.. والمقاومة تتصدى بكل قوة

ايران في المركز الثالث في ختام اليوم الخامس من دورة الالعاب البارآسيوية