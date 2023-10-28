ارتد السحر على الساحر.. احتراق آليات الاحتلال على الحدود اللبنانية

واوضح مراسلنا، ان ليلة امس لم تتوقف فيه القصف المدفعي الاسرائيلي على اكثر البلدات الواقعة على اطراف الحدود اللبنانية، اضافة الى قيام الاحتلال بتمشيط بالرصاص لكل المواقع التي تشرف على الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ولفت ان المقاومة اللبنانية هاجمت اكثر من سبعة مواقع بالامس وحققت فيها اصابات مباشرة، ليعمد الاحتلال الى رمي القنابل الفسفورية بشكل كثيف على الاحراش، واستهدف ايضاً بعد آليات الدفاع المدني ومنعها من ان تتقدم لاطفاء بعض الحرائق.

واضاف، ان القنابل المضيئة لم تتوقف طوال الليلة الماضية، والتحليق الاسرائيلي بقي دائم الحضور في سماء المنطقة، بالاضافة الى تسجيل حضور طائرات الاستطلاع والذي ترافق ايضاً مع عمليات رمي بعض القنابل الحرارية التي بفعل الرياح ارتدت الى بعض المواقع الاسرائيلية وادت الى احراق بعض الآليات كالذي حصل في موقع هونين الاسرائيلي.