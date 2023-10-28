السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ارتد السحر على الساحر.. احتراق آليات الاحتلال على الحدود اللبنانية

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم ان الحدود اللبنانية الفلسطينية شهدت ليلة غير عادية من خلال الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي، خاصة فجر اليوم الذي استهدفت فيها منطقة سهل المجيدية الواقعة اسفل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

واوضح مراسلنا، ان ليلة امس لم تتوقف فيه القصف المدفعي الاسرائيلي على اكثر البلدات الواقعة على اطراف الحدود اللبنانية، اضافة الى قيام الاحتلال بتمشيط بالرصاص لكل المواقع التي تشرف على الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ولفت ان المقاومة اللبنانية هاجمت اكثر من سبعة مواقع بالامس وحققت فيها اصابات مباشرة، ليعمد الاحتلال الى رمي القنابل الفسفورية بشكل كثيف على الاحراش، واستهدف ايضاً بعد آليات الدفاع المدني ومنعها من ان تتقدم لاطفاء بعض الحرائق.

واضاف، ان القنابل المضيئة لم تتوقف طوال الليلة الماضية، والتحليق الاسرائيلي بقي دائم الحضور في سماء المنطقة، بالاضافة الى تسجيل حضور طائرات الاستطلاع والذي ترافق ايضاً مع عمليات رمي بعض القنابل الحرارية التي بفعل الرياح ارتدت الى بعض المواقع الاسرائيلية وادت الى احراق بعض الآليات كالذي حصل في موقع هونين الاسرائيلي.

روابط ذات صلة

مراسلة العالم تسرد احداثاً مؤلمة.. مئة طائرة حربية قصفت مواقع بغزة

حصيلة العدوان على غزة: اكثر من 7300 شهيد غالبيتهم اطفال ونساء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في مقابلة خاصة لشخصية مقربة من الامام الخامنئي.. بالفيديو: ما هي نصيحة واشنطن لتل ابيب، مسؤول يكشف!

مناورات الجيش الايراني ... تنفيذ هجوم ضخم بالمدرعات

اردوغان يدعو للمشاركة في "تجمع فلسطين الكبير" في مطار أتاتورك

حزب الله ینشر فيديو للحظة إستهداف دبابة ميركافا

حماس تصدر بيانا بشأن التصدي لتوغل الاحتلال بريا

شاهد بالفيديو.. ارتد السحر على الساحر.. احتراق آليات الاحتلال على الحدود اللبنانية