مناورات الجيش الايراني ... تنفيذ هجوم ضخم بالمدرعات

العالم - ايران

واوضح العميد جشك بان جميع اسلحة الاسناد الهجومي مثل سلاح الصواريخ والمدفعية والمروحيات والطائرات المسيرة ستشارك في عملية الهجوم هذه، وان مروحيات النقل العسكرية ستنقل مغاوير اللواء 45 للقوات الخاصة ومعداتها الى منطقة اجراء المناورات للمشاركة في هذه العملية الهجومية لتدمير قوات العدو المفترض بشكل كامل.

واشار العميد جشك الى المراحل السابقة لهذه المناورات والتي نفذت يوم امس الجمعة موضحا انها تضمنت نقل لوائين يشملان 4 كتائب وفرقتين مدفعيتين وهندسيتين وقوات الاسناد، وان نقل احد هذين اللوائين تم جوا، وقد انتشرت هذه القوات في المناطق المحددة بسرعة قصوى.

واضاف بأن المرحلة الثانية من هذه المناورات في يوم امس كانت تنفيذ عملية الدفاع الساحلي لصد هجوم العدو المفترض على الساحل، تخللتها عملية ليلية نفذتها القوات الخاصة التابعة للواء 45 المجوقل لتمشيط الساحل والقضاء على أي نفوذ محتمل لقوات العدو الافتراضي في الساحل.

وفيما يتعلق بالحرب الالكترونية اوضح المتحدث باسم المناورات ان عمليات الحرب الالكترونية رافقت كافة مراحل وعمليات هذه المناورات منذ انطلاقها في صبيحة يوم امس الجمعة لمواجهة الاسلحة المتطورة التي يمتلكها العدو المفترض .

واردف العميد جشك، القوات البرية للجيش الايراني وبعد التغيير الذي قامت به في هيكليتها القتالية وتحول وحداتها الى وحدات هجومية متنقلة ووحدات الرد السريع، كانت بحاجة الى اسلحة تناسب هذه الهيكلية القتالية الجديدة وقد تمت تلبية هذه الحاجة بمساعدة قطاع الصناعات الدفاعية ومنظمة جهاد الاكتفاء الذاتي والشركات المعرفية التسليحية.