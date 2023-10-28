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كتائب أبوعلي مصطفي: الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها

كتائب أبوعلي مصطفي: الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفي الجناح العسكري لجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین في بيان أن قوات الإحتلال تكبّدت خسائر فادحة في صفوف جنودها خلال مواجهات في غزة.

العالم - فلسطين

وجاء في البيان:

-القوة الغازية تتكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها. وهذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الارواح البشرية، باستخدام القصف الجنوني و القوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم.

-المقاومة تتمتع بالثقة وخبرة في خوض الحروب غير المتكافئة. تقاتل بذكاء و روح معنوية عالية وجهازية قتالية فهم أبناء الأرض وليسوا غرباء عنها، ولن تخذلهم، ويعرفون الميدان في بلدهم جيّدًا

-جرت محاولات التقدم البرية من عدة محاور ، وكانت القنابل الحارقة والعبوات الناسفة بانتظارهم، لتحرق مركباتهم ومصفحاتهم وآلياتهم. وكان الالتحام الأسطوري مع القوات الغازية بمعنويات عالية وبمستوى مدهش من الدقة والمهنية.

- باعترافات مواقع عبرية: إن المعركة كانت طاحنة والدبابات احترقت كألعاب الدمى، لذلك هزيمة العدو كانت في بداية المعركة، وستكون لا محالة في نهايتها ، والانتصار قادم وسيضع المنطقة بأسرها أمام منعطف جديد.

- مقاومة غزة البطلة بشعبها وبصمودها ومقاومتها تكتب تاريخاً مجيداً لكل فلسطين والأمة وشعوب المنطقة وتعلم العالم درساً لا ينسى في الحرية والشموخ والكرامة الوطنية.

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كتائب أبوعلي مصطفي: الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها

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