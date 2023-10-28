كتائب أبوعلي مصطفي: الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها

العالم - فلسطين

وجاء في البيان:

-القوة الغازية تتكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها. وهذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الارواح البشرية، باستخدام القصف الجنوني و القوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم.

-المقاومة تتمتع بالثقة وخبرة في خوض الحروب غير المتكافئة. تقاتل بذكاء و روح معنوية عالية وجهازية قتالية فهم أبناء الأرض وليسوا غرباء عنها، ولن تخذلهم، ويعرفون الميدان في بلدهم جيّدًا

-جرت محاولات التقدم البرية من عدة محاور ، وكانت القنابل الحارقة والعبوات الناسفة بانتظارهم، لتحرق مركباتهم ومصفحاتهم وآلياتهم. وكان الالتحام الأسطوري مع القوات الغازية بمعنويات عالية وبمستوى مدهش من الدقة والمهنية.

- باعترافات مواقع عبرية: إن المعركة كانت طاحنة والدبابات احترقت كألعاب الدمى، لذلك هزيمة العدو كانت في بداية المعركة، وستكون لا محالة في نهايتها ، والانتصار قادم وسيضع المنطقة بأسرها أمام منعطف جديد.

- مقاومة غزة البطلة بشعبها وبصمودها ومقاومتها تكتب تاريخاً مجيداً لكل فلسطين والأمة وشعوب المنطقة وتعلم العالم درساً لا ينسى في الحرية والشموخ والكرامة الوطنية.