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بالفيديو..توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر جيش الاحتلال، اليوم السبت، مشاهد لدباباته وآلياته في أثناء توغلها في قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

ويظهر في الفيديو كيف أن المدرعات المجنزرة والآليات تتحرك بأرتال وقوافل وتقوم بإطلاق للنار.

وأكّدت حركة "حماس" فشل الهجوم الإسرائيلي وأنها كبدت الجيش خسائر كبيرة نتيجة هذه العملية، وأنها أصابت نحو 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع.

وذكرت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب، بحسب مصادر أمنية.

وأفاد موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ببدء مشاورات جديدة على مستوى قيادة الجيش لتنسيق الخطوات والمراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي تم إطلاقه مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

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