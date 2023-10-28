السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعلیق للسيسي على دخول مسيرات أجنبية أجواء مصر

أول تعلیق للسيسي على دخول مسيرات أجنبية أجواء مصر
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت على حادثة دخول طائرات مسيرة إلى الأجواء المصرية أمس الجمعة.

العالم - مصر

وقال السيسي خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها.

وأوضح أن المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبِّب الأذى للجميع.

وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "بدون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس".

ولفت إلى أن "مصر تقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الدعوة لوقف الاقتتال وفرض هدنة إنسانية، في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس المصري أن "هذا الأمر مهم للغاية في ظل أن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يقود إلى الندم حال خروج الأمور عن السيطرة".

وأشار إلى أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: غزة ستصبح مقبرة للصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اليوم الـ 22 لمعركة طوفان الأقصى استهداف مواقع قوات الاحتلال برشقات صاروخية جديدة

أول تعلیق للسيسي على دخول مسيرات أجنبية أجواء مصر

خطيب جمعة طهران: ما تشهده غزة الان حركة مصيريّة ستشكّل منعطفا تأريخيا

بالفيديو..توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتائب أبوعلي مصطفي: الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف جنودها

شاهد.. مقاومة لبنان تذيق حصن اسرائيلي ما تعيشه غزة