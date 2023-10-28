أول تعلیق للسيسي على دخول مسيرات أجنبية أجواء مصر

العالم - مصر

وقال السيسي خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها.

وأوضح أن المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبِّب الأذى للجميع.

وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "بدون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس".

ولفت إلى أن "مصر تقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الدعوة لوقف الاقتتال وفرض هدنة إنسانية، في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس المصري أن "هذا الأمر مهم للغاية في ظل أن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يقود إلى الندم حال خروج الأمور عن السيطرة".

وأشار إلى أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".