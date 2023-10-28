الاحتلال يقطع تواصل غزة مع سيارات الإسعاف والدفاع المدني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال تصويري أكدت الزميلة إسراء البحيصي أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرتكب مجازره الدموية بعيدا عن مرأى ومسمع العالم، مبينة أنه ومنذ الساعة 6:00 مساء أمس بدا الاحتلال بعزل قطاع غزة بالكامل عن العالم، حيث تم قطع الاتصالات والشبكة العنكبوتية.

وأأوضحت: الإنترنت مفصول تماما، وبصعوبة جدا استطعنا أن نكون معكم على الهواء مباشرة، وعبر استخدام طرق صعبة جدا.. فلا يوجد أي خط من الخطوط التابعة لشركات الاتصالات الفلسطينية يعمل في قطاع غزة.

وأكدت أن لهذا الأمر تبعات خطيرة جدا، منها أن هناك انقطاع ما بين المواطنين وبين سيارات الإسعاف والدفاع المدني، حيث كان المواطن عندما يحدث أي قصف لأي منزل يتواصلون على أرقام مجانية هي 101 و 102 للإسعاف وللدفاع المدني.. ولكن الآن إذا ما حدث قصف في أي مكان لا يستطيع المواطن أن يتصل بالاسعاف والدفاع المدني، لذلك يقوم الناس بمحاولة إسعاف العائلات والجرحى من خلال السيارات المدنية.

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