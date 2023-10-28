شاهد.. مقاومة لبنان تذيق حصن اسرائيلي ما تعيشه غزة

وقال مراسلنا: ان الموقع المستهدف من قبل المقاومة يمتد مباشرة الى حدود لبنان والذي يلاصق بلدات ميس الجبل والعديسة وصولاً الى اكفر كلا، موضحاً ان المقاومة استهدفت غرفة التحكم التي تشغل كاميرات المراقبة على الحدود اللبنانية وحطمتها.

واشار مراسلنا ان مستعمرة "اكفرجا العادي" تحولت الى ثكنة عسكرية للاحتلال الاسرائيلي، الى جانها مستعمرة "دان" التي تقع وسط السهل الممتد وصولاً الى "كريات شمولة".

واكد ان هناك انباء عن اسقاط مسيرة اسرائيلية في العمق الجنوبي فوق مدينة المجادل شرق مدينة صور، دوى بعدها دوى انفجار كبير قيل بانه ناتج عن تفعيل صاروخ القبة الحديدية الذي انفجر فوق مناطق شرق مدينة صور، مشيراً الى ان الشريط الحدودي خلا من اي تحرك لجنود الاحتلال وان الموقع الذي يتواجد فيه يسوده هدوء، فيما بالامس كان الاحتلال يطلق الرصاص مباشرة على الطريق الذي يوازي هذا الموقع، وسط تخفي جنود الاحتلال وراء حصونهم، لانهم يخشون الظهور علناً والا سيكونون عرضة لقنص المقاومة.

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