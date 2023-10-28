رئيسي : جرائم الصهاينة في غزة تنفذ بضوء أخضر من أمريكا

العالم - ايران

وشدد السيد رئيسي خلال هذا الاتصال على ان الشعب الفلسطيني هو اليوم بحاجة اكثر من أي وقت مضى للدعم العالمي المؤثر والجاد، من اجل توقف ماكينة الحرب الصهيونية عن ارتكاب المجازر وعمليات الابادة.

كما اشار الرئيس الايراني الى تعاظم الجرائم الصهيونية في ابادة النساء والاطفال الفلسطينيين الى حد غير مسبوق بالترافق مع تفاقم الاوضاع الانسانية المؤسفة مع قطع الماء والكهرباء وقطع طريق دخول الغذاء والدواء الى غزة، وأكد على ضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد من قبل الدول الاسلامية لوقف استمرار عمل الماكينة الحربية للكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والابادة الجماعية.

من جهته أكد امير قطر خلال هذا الاتصال الهاتفي بأن الاحداث الجارية في غزة اليوم هي تدل على السياسات المزدوجة والمفضوحة للدول الغربية، قائلا ان بامكان دول المنطقة والدول الاسلامية ايقاف الماكينة الحربية الصهيونية، بوحدتهم.

كما شدد امير قطر على موقف بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق الدفاع عن النفس، واضاف " ان الكيان الصهيوني قد انتهك كافة القوانين الدولية والاطر الانسانية ولا يتورع عن ارتكاب أي جريمة.