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اختبار ناجح لصواريخ كروز حيدر باستخدام مروحية 214 القتالية

اختبار ناجح لصواريخ كروز حيدر باستخدام مروحية 214 القتالية
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت القوة البرية بالجيش الايراني، ان الواحدات التابعة لها اختبرت بنجاح ولاول مرة، صواريخ "كروز حيدر" من فئة صواريخ جو –ارض الموجهة والمصنعة محليا، باستخدام مروحية 214 القتالية؛ حيث اصابت اهدافها على بعد 30 كلم بدقة.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال مناورات "الاقتدار" التي اطلقها جيش الجمهورية الاسلامية قبل يومين بمشاركة الوحدات المختلفة المنظوية تحت القوة البرية للجيش.

علما ان صواريخ "كروز حيدر"، تبلغ 3 امتار و70 سنتيمتر طولا، وتزن 40 كلغ، وهي مزودة بجهاز ملاحي (GPS) يتيح لقائد المروحية التحكم بها عن بعد ومتابعة مسارها بعد الاطلاق وصولا الى الهدف المحدد.

ونظرا لرؤوس صواريخ كروز حيدر التي تزن حوالى 20 كلغ، فهي قادرة على تدمير اهداف ثابتة ومتنقلة على بعد اكثر من 200 كلم؛ وبما يشمل المدرعات والسواتر الخرسانية.

يذكر ان مناورات الاقتدار 2023 م التابعة للقوة البرية بالجيش الايراني، انطلقت امس الجمعة بشعار "ياعلي ابن موسى الرضا (ع)" في ضواحي محافظة اصفهان (وسط البلاد).

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