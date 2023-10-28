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مراسلة العالم تكشف هدفا خفيا لقطع الاحتلال الاتصالات والانترنت عن غزة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان قطع الاتصالات وشبكة الانترنت عن قطاع غزة خلق حالة لدى المواطنين على بعضهم البعض وفرض حالة من العزلة على قطاع غزة.

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا اسراء البحيصي ان خلال الايام السابقة ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة كان هناك عشرات الكاميرات التي تعتمد على الانترنت بشكل مباشر في الظهور على الهواء مباشرة او في نقل الرسالة ولتغطية الاحداث، اما اليوم معظم هذه الكاميرات اطفئت ولم تستطع اكمال الرسالة لعدم وجود الانترنت.

واضافت مراسلتنا انها لنقل البث المباشر اصبحت تعتمد على طرق بدائية وطرق لم تعهدها من قبل من خلال استخدام شرائح تستخدم في كيان الاحتلال ويسعى من خلالها التقاط بعض الاشارات لنقل البث .

واشارات ان هناك العديد من التقارير التي تم تصويرها ولكن لا يمكن ارسالها بسبب عدم وجود انترنت، مشيرة الى ان الاجهزة المتطورة التي تستخدم ترسل عبر الانترنت فقط. متابعة ان الاحتلال يريد لغزة ان تعود الى الوراء وان لا تستخدم الوسائل التكنولوجيه المختلفة ويريد ان يعزز روايته امام العالم لانه وجد ان هناك عجز للرواية الاسرائيلية وهزيمة للرواية الاسرائيلية امام العالم في ظل ما يرتكبه من مجازر و في ظل نجاح الاعلام الفلسطيني في توثيق جرائمه بالصوت والصورة ووصوله لكل مكان رغم الخطر.

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