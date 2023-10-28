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إسقاط التطبيع.. المطلب الابرز في المغرب بعد طوفان الاقصى

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

يسلط بررنامج المغاربية الضوء على استمرار عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتصدره المشهد في بلدان المغرب العربي.

- تصاعد وتيرة الغضب الشعبي جراء استمرار التطبيع مع تل ابيب رغم مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة

- البرلمان الليبي يطالب سفراء الدول الداعمة للاحتلال بالمغادرة ويهدد بالسعي لقطع النفط والغاز عن هذه الدول في حال استمرار المجازر

- غضب متصاعد في تونس جراء مجازر الاحتلال في غزة ومساعي لرفع قضايا جزاءيه بتهمه القتل العمد للاطفال لدى المحاكم الدولية .

- استمرار موجة التضامن في الجزائر وحراك دبلوماسي لمؤازرة فلسطين في المحافل الدولية والاقليمية

- فعاليات تضامن في موريتانيا وتمسك بمطلب طرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال

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