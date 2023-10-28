مراسلة العالم اهالي جنين ينصبون الخيام ولن يرحلوا الا بشرط واحد

العالم - مراسلون

واضافت ان اهالي مخيم جنين منذ الامس نصبوا الخيام ليباتوا فيها وقالوا لن نهنئ في نومنا قبل ان يهنئ اهالي غزة وانهم سيناموا في الخيام كما ينام اهالي غزة في الخيام والبعض منهم لا يجدوها ، مشيرة الى ان المواجهات والمسيرات لم تتوقف في مدينة جنين.

وقال احمد الصراوي احد الناشطين والقائمين على المسيرات والاعتصام انه نشكر الاذاعات المحلية والعالمية وجميع الشاشات التي تنقل هذه الصورة وهذا ما اردنا ، اردنا ان يخرج هذا التظاهر والاعتصام للجميع، الجدير بالذكر انه كان الكثير من الناس مجتهد في هذه الاعمال ولكن من داخل المساجد لكننا اكدنا ضرورة خروجهم للشارع حتى يراهم الناس جميعا.

واوضح انه سابقا كان يتم الخروج في مسيرات لمدة ساعة او اثنين لكن الان نرى ان هذا ليس كافي ونريد البقاء في العراء كما بقي اهل غزة ونريد ان نجوع ونصوم كما جاع اهل غزة وصاموا رغما عنهم لعدم توفر الطعام والشراب والماء ، وهذا اقل ما يمكن ان يقدم لاهل غزة.

وتابع ان الاعتصام يضم جميع شباب اهل المدينة والقرى الذين جاءوا من اجل شيء واحد هو من اجل الله عز وجل ولا يريدون اي شيء اخر وقد اتوا على نفقاتهم الخاصة ونصبوا الخيام ووزعوا المياه لانها دعوة شعبية وطنية من شباب اهل هذا البلد .قد انتفض الشباب وابوا الا ان يباتوا بالشارع حتى يثبتوا للعالم انه مازال يوجد نخوة في قلوب هذه الرجال.

وقالت مراسلة العالم انه اهالي مدنية جنين اكدوا انه لن ترفع الخيام وان المعتصمون لن يزيلوا هذه الخيمة مدام اهل غزة مستمرين في الحرب وحرب الابادة ضدهم مستمرة منذ 22 يوما.

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