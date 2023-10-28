دعما لغزة.. تظاهرات حاشدة حول العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

العالم - خاص العالم

الحراك الشعبي لنصرة غزة ودعمها في وجهة العدوان الاسرائيلي لا يتوقف. مدن وبلدات كثيرة حول العالم تواصل احتجاجاتها من خلال مسيرات وتظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الاسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين في غزة.

ففي الأردن خرجت مظاهرات غاضبة في أكثر من مدينة، بينها العاصمة عمان تنديدا بتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهتف الالاف ضد كيان الاحتلال والانظمة الصامتة تجاه جرائمه وطالب الاردنيون بتسليح الشباب وفتح الحدود.

وفي الداخل الفلسطيني ايضا خرج الالاف في مدن الضفة الغربية ودعا المتظاهرون الشعوب العربية والاسلامية للوقوف مع غزة ونصرتها ودعا المحتجون للاشتباك مع جيش الاحتلال في جميع نقاط التماس بالضفة.

وفي تونس وموريتانيا تجمع الالاف امام السفارات الامريكية والفرنسية وطالبوا بوقف العدوان على غزة ونددوا بالقصف الإسرائيلي والجرائم بحث المدنيين الفلسطينيين.

كما شهدات بلدان عربية اخرى منها البحرين تجمعات ليلية لدفاع عن غزة وجاب الآلاف من البحرانيين شوارع عدة مدن داعين الى وقف العدوان الوحشي على قطاع غزة ومطالبين بطرد السفير الاسرائيلي من المنامة، داعين الى انهاء تطبيع البحرين مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

كما شهدت العديد من الدول الغربية منها هولندا وبلجيكا والسويد وفرنسا وكندا وبلدان ومدن اخرى ايضا وقفات احتجاجية للمطالبة بايقاف العدوان وانقاذ شعب غزة .

وفي ايران ايضا خرجت مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزة ، مثمنين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وفي الولايات المتحدة، أُوقف مئات الأشخاص في نيويورك خلال مظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن مئتين شخص، في وقت أكد فيه المنظمون أن التوقيف شمل ثلاثمئة شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات. وطالب المحتجون امريكا بايقاف دعمها فورا لكيان الاحتلال.

هذا وكانت العديد من المدن العربية والعالمية شهدت تظاهرات حاشدة الجمعة للمطالبة بايقاف العدوان وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى.