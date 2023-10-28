العدوان على غزة يلقي بظلاله على الخطط الاقتصادية السعودية

العالم - السعودية

وفي تفاصيل الخبر فقد عقد في الرياض خلال الأيام الماضية اجتماع "مستقبل الاستثمار" (دافوس الصحراء)، كما تقام احتفالات "موسم الرياض".

وبحسب "بلومبرغ"، فإن اجتماع الاستثمار المستقبلي في السعودية طغت عليه مسألة العدوان على غزة لدرجة أن الضيوف ناقشوا التبعات الأمنية والاقتصادية للعدوان في جلسات مختلفة لهذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، وكان الاستثمار ومستقبله أقل مناقشة .

كما أكدت "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أنه رغم اضطرار حكومات بعض الدول المجاورة للسعودية مثل البحرين والإمارات وقطر، إلى إلغاء فعاليات تضامنا مع فلسطين بفعل الاحتجاجات الشعبية ضد جرائم الكيان الصهيوني، إلا أن السعودية اقامت برامجها حتى في ظل العدوان .

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لإقامة هذه الجولة من برامج هيئة الترفيه السعودية في موسم الرياض، إلا أن عددا من مشاهير الوطن العربي، إلى جانب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدوا إقامة هذا الحدث في حين تتعرض غزة الى عدوان بربري من قبل الكيان الصهيوني .

إن الاقبال المنخفض لموسم الرياض من قبل المواطنين، إلى جانب مقاطعة بعض الفنانين لهذا الحدث، فضلا عن الانتقادات الواسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، جعلت هذا البرنامج السعودي باهظ الثمن أقل ازدهارا في ظل العدوان على غزة.