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امرأة مصرية تتبرع بكل ما تملك من مال لنصرة غزة +صور

امرأة مصرية تتبرع بكل ما تملك من مال لنصرة غزة +صور
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

كتبت امرأة مصرية رسالة تتبرعت فيها بكل ما تملك من مال لنصرة المقاومة في غزة رغم وضعها المعيشي السيء.

العالم - فلسطين

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