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امرأة مصرية تتبرع بكل ما تملك من مال لنصرة غزة +صور
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش
كتبت امرأة مصرية رسالة تتبرعت فيها بكل ما تملك من مال لنصرة المقاومة في غزة رغم وضعها المعيشي السيء.
العالم - فلسطين
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
طوفان الأقصى
نصرة غزة
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