شاهد.. تظاهرة اسبوعية ثالثة في لندن بدت كطوفان لم يسبق له مثيل

العالم - خاص بالعالم

طوفان بشري وسط لندن رفضا للحرب على غزة، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.. انطلقت في العاصمة البريطانية لندن المظاهرة الوطنية الأسبوعية الثالثة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي ينظمها تحالف واسع من المنظمات التضامنية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت احدى النساء المشاركات في التظاهرة، لمراستنا: ما حصل هو مقاومة للاحتلال وللظلم ولا يوجد ادنى شك انه في يوم من الايام وفي وقت من الاوقات ستتغير كل المعايير الغربية والفهم الغربي لقضية فلسطين.

وتقدم المظاهرة عدد من أطفال الجالية الفلسطينية وعائلاتهم رافعين أعلاما ويافطات مكتوب عليها "أنقذوا أطفال غزة".

وقال احد المشاركين في التظاهرة لمراسلتنا: الحرب يجب ان تنتهي، كفى، المنطقة العربية تعبت كثيرا وتعاني منذ سنين طويلة، ونحن نحتاج عدل وسلام لكل الناس.

وقالت امرأة مشاركة في التظاهرة، لمراسلتنا: نشاهد نظام الرعاية الصحية ينهار تمامافي قطاع غزة، ليس لديهم اي فكرة عما يجب القيام به، انهم يستخدمون ارشادات غير مسبوقة، واجروا عملية قيصرية على الارض!

وتحدث في المظاهرة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الضحايا، ممثل عن العائلات الفلسطينية الغزية المقيمين في بريطانيا الذين فقدوا أعدادا كبيرة من أفراد عائلاتهم في الحرب الإسرائيلية على غزة.