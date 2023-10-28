شاهد.. حجم الدمار في تل أبيب بفعل صواريخ المقاومة

العالم - فلسطين

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه الذي دخل اسبوعه الرابع بقصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر طال أغلب مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة ردها بدك الأراضي المحتلة بالصواريخ. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس شروط تبادل الأسرى مع الاحتلال.

والصورة تكرر نفسها مع بزوغ شمس كل يوم من ايام العدوان ..دمار هائل طال كل شيء في وجه من وجوه القتل والابادة الجماعية لشعب اعزل ،واجرام صهيوني لا يفرق بين البشر والحجر..



الغارات الإسرائيلية الهستيرية طالت محيط المستشفيات واماكن تجمع المواطنين النازحين من بيوتهم . وتسبب القصف العنيف بانقطاع الاتصالات، ما أدى الى تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والجرحى،في وقت اعربت فيه منظمتا 'أطباء بلا حدود' واليونيسف عن قلقهما إزاء الوضع في غزة.