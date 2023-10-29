المقاومة اللبنانية تبتر اعمدة الارسال الاسرائيلية.. شاهد حالها

وقال مراسلنا: ان اعمدة الارسال الاسرائيلية بدت منتصفة بعدما بترتها المقاومة، مؤكداً ان موقع العباد وايضاً موقع هونين او (المرج) المجاور، كانا في السابق يتولان القصف بشكل غزير بالقذائف الصاروخية الدخانية والفسفورية، على المنطقة المطلة مباشرة على بلدة حولا وبلدة مركبة جنوبي لبنان.

واضاف، ان ضربات المقاومة اوقعت اعمدة وابراج الارسال لاحدى مقرات الكتيبة الشمالية المتقدمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعطلتها كلياً.

واوضح، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارات استهدفت محيط واسفل موقع هونين خشية من ان يكون هناك تسلل للمقاومين، اضافة لغارات اخرى كانت تستهدف الاحراش اسفل التل القريب وايضاً المناطق المحيطة بموقع العباد الاسرائيلي.

كما اشار مراسلنا ان موقع العباد والمرج الاسرائيليين كان قد استهدف مقر الطوارئ الدولية العاملة مع اليونيفيل في لبنان، بقذيفتين ما ادى الى اصابة نقيب بجروح بليغة.

وقال ان قوات الاحتلال الاسرائيلية وجهت تحذيرات لمستعمرة مركليوت التي تقع مباشرة خلف قيادة الكتيبة الغربية لجيش الاحتلال، وبعض المستوطنات والمستعمرات التي تتصل بها كسمتوطنة اكفرجا العادي التي تقع على الناحية الشرقية من مستعمرة مركليوت، مشدداً على ان هذا يدل على ان المقاومة قد سددت ضربات قوية وناجحة ودقيقة تمكنت من ان تلحق الاذى في الاحتلال، ووضعته في هستيريا عاشها جيش الاحتلال الاسرائيلي يوم الامس.

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